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Экс-глава налоговой Шинкаренко оказался не готов к залогу в 100 млн

Четверг, 25 мая 2017, 13:41

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения бывшему главе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко – 2 месяца ареста с альтернативой возможности внесения залога в сумме 100 миллионов гривен.

Такое решение вынесла судья Печерского районного суда Киева Екатерина Москаленко, передает "Интерфакс-Украина".

Представитель военной прокуратуры Евгений Яцыно заявил, что у следствия есть основания предполагать, что Шинкаренко использовал свои полномочия для личной выгоды и участвовал в организации функционирования так называемых налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

Следствие полагает, что действия подозреваемого привели к убыткам государства в сумме 2,341 млрд грн.

Прокурор отметил, что подозреваемый часто путешествует за границу и на территорию оккупированного Крыма, где имеет собственность (квартиру), и может попытаться скрыться от органов следствия.

По словам прокурора, ориентировочная стоимость имущества подозреваемого и членов его семьи составляет более 320 млн грн, оно приобретено в период его пребывания на должности главы налоговой администрации в Днепропетровской области.

Шинкаренко заявил, что не был готов к такой сумме залога и намерен подавать апелляцию.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Как сообщалось, ранее суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.

Также суд отпустил из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

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Темы: Фискальная службасуд
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