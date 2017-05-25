ГПУ надала доказ, що конфіскований мільярд Януковича – вже в бюджеті

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Четвер, 25 травня 2017, 15:09

Генеральна прокуратура показала документ, який свідчить, що конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича 1,1 мільярда доларів вже зараховані до держбюджету.

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит Генпрокуратури, яка є в розпорядженні "Української правди".

"Згідно із випискою банку, отриманою казначейством 3 травня, 28 квітня до держбюджету на рахунок в "Ощадбанку" було зараховано 1 117 273 660 доларів на виконання вироку Краматорського суду Донецької області від 28 березня у справі №234/4135/17", - каже казначейська служба.

Окрім того, повідомляють там, на рахунок, відкритий у національній валюті за кодом "Конфісковані кошти за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення", 28 квітня 2017 року надійшло 1 854 093 гривні.

Також зазначається, що на казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року знаходилося 108 134 гривні, а станом на 22 травня 2017 року там вже було 46 258 986 287 грн.

При цьому заступник керівника Нацбанку Олег Чурій сказав на брифінгу, що тепер з рахунку казначейства в "Ощадбанку" конфісковані долари мають надійти на рахунки казначейства в НБУ і стати часткою міжнародних резервів.

"Вони сьогодні знаходяться на рахунку казначейства. Ми очікуємо отримати ці кошти в найближчий час. Ми вважаємо, що ці кошти мають надійти на рахунки казначейства Національного банку і бути зараховані в міжнародні резерви", - цитує його слова "Укрінформ".

 

Як відомо, Краматорський міський суд дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню Януковича.

28 квітня президент Петро Порошенко повідомив, що конфісковані кошти Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

23 травня Державна судова адміністрація заявила, що станом на 12 травня рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє в Єдиному реєстрі судових рішень.

25 травня прес-служба ГПУ повідомила, що адвокати екс-президента подали апеляцію стосовно конфіскації 1,5 мільярда, проте Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження стосовно неї.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Янукович бюджет корупція
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