Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича – уже в бюджете

Четверг, 25 мая 2017, 15:09

Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос Генпрокуратуры, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"В соответствии с выпиской банка, полученной казначейством 3 мая, 28 апреля в госбюджет на счет в "Ощадбанке" было зачислено 1 117 273 660 долларов во исполнение приговора Краматорского суда Донецкой области от 28 марта по делу №234/4135/17", - говорит казначейская служба.

Кроме того, сообщают там, на счет, открытый в национальной валюте под кодом "Конфискованные средства по решению суда за совершение коррупционного правонарушения", 28 апреля 2017 года поступили 1 093 854 гривны.

Также отмечается, что на казначейском счету по состоянию на 27 февраля 2014 года находилось 108 134 гривны, а по состоянию на 22 мая 2017 года там уже было 46 258 986 287 грн.

При этом заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сказал на брифинге, что теперь со счета казначейства в "Ощадбанке" конфискованные доллары должны поступить на счета казначейства в НБУ и стать частью международных резервов.

"Они сегодня находятся на счету казначейства. Мы ожидаем получить эти средства в ближайшее время. Мы считаем, что эти средства должны поступить на счета казначейства Национального банка и быть зачислены в международные резервы", - цитирует его слова "Укринформ".

 

Как известно, Краматорский городской суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению Януковича.

28 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные средства Януковича и его окружения были зачислены на счета Государственного казначейства.

23 мая Государственная судебная администрация заявила, что по состоянию на 12 мая решение суда о конфискации "денег Януковича" отсутствует в Едином реестре судебных решений.

25 мая пресс-служба ГПУ сообщила, что адвокаты экс-президента подали апелляцию на конфискацию 1,5 миллиарда, однако Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать по ней производство.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЯнуковичбюджеткоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: