Парубій назвав єдину організацію, здатну зупинити Росію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що зупинити агресію Росії зможе тільки Організація Північноатлантичного Договору (НАТО).

Про це він повідомив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Грузії, передають "Українські Новини".

"Росія зупиниться тільки там, де її зупинять. Сьогодні у світі немає жодної міжнародної організації, крім НАТО, яка здатна це зробити", - сказав він.

Він в черговий раз висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО.

Також спікер упевнений, що членство України в Північноатлантичному Альянсі є єдиною можливістю гарантувати безпеку країни.

Крім того, Парубій закликав учасників Парламентської асамблеї провести одне з найближчих своїх засідань в Україні.

Як повідомлялося, президент ПА НАТО Паоло Аллі заявляє, що Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

В ході засідання ПА НАТО в Тбілісі Україна передала віце-президенту організації та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.