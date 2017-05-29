Парубій назвав єдину організацію, здатну зупинити Росію

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Понеділок, 29 травня 2017, 12:17

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що зупинити агресію Росії зможе тільки Організація Північноатлантичного Договору (НАТО).

Про це він повідомив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Грузії, передають "Українські Новини".

"Росія зупиниться тільки там, де її зупинять. Сьогодні у світі немає жодної міжнародної організації, крім НАТО, яка здатна це зробити", - сказав він.

Він в черговий раз висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО.

Також спікер упевнений, що членство України в Північноатлантичному Альянсі є єдиною можливістю гарантувати безпеку країни.

Крім того, Парубій закликав учасників Парламентської асамблеї провести одне з найближчих своїх засідань в Україні.

Як повідомлялося, президент ПА НАТО Паоло Аллі заявляє, що Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

В ході засідання ПА НАТО в Тбілісі Україна передала віце-президенту організації та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Теми: НАТО Парубій Верховна Рада Росія
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