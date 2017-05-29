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Президент ПА НАТО: РФ має повернутись до офіційно визнаних кордонів

Понеділок, 29 травня 2017, 05:28
У квітні 2017 голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі зустрічався з президентом Порошенком у Києві
АПУ

Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.

Про це в інтерв'ю агентству "IPN" заявив президент ПА НАТО Паоло Аллі, пише Грузия online.

Як зазначив президент ПА НАТО, той факт, що сесія Парламентської асамблеї альянсу проводиться у Тбілісі, є дуже важливим і символічним. За його словами, це означає, що НАТО і Парламентська асамблея НАТО твердо підтримують Грузію та євроатлантичні прагнення Грузії. За оцінкою Паоло Аллі, ті події і процеси, які відбуваються в регіоні, є важливими для західних країн.

"Стабільність Грузії важлива не тільки для Грузії і регіону, а й усіх західних країн - те, що відбувається в регіоні важливо, якщо враховувати агресивну поведінку Росії в Грузії, Україні та Молдові. Ці конфлікти становлять небезпеку для всіх. Відповідно, наш месидж в тому, що ми підтримуємо Грузію і її територіальну цілісність. Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів. Ми твердо прихильні захищати і підтримувати Грузію в плані розвитку демократії та євроатлантичних прагнень", - заявив Аллі.

Як повідомлялось, під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі представники України передали віце-президенту організації Расі Юкнявичене та членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки РФ з терористичними організаціями на Близькому Сході та в Середній Азії.

Теми: НАТОРосіяГрузія
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