Партію "Народний рух України" очолив нардеп із БПП

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Понеділок, 29 травня 2017, 14:12

Партія "Народний рух України" обрала своїм головою народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктора Кривенка.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Відзначається, що це сталося 28 травня на 26-му з'їзд партії.

"Новообраним головою Народного Руху України став народний депутат України Віктор Кривенко, який набрав близько 80% голосів делегатів зборів", - йдеться у повідомленні.

Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.

Одним із заступників голови НРУ обрано іншого нардепа з БПП Павла Кишкаря.

Під час з'їзду його члени дійшли згоди, що "Народний рух України має стати політичним лідером нації".

 
Віктор Кривенко
фото: прес-служба нру
 

Як відомо, НРУ як партія була зареєстрована в 1993 році.

Кривенко й Кишкар були обрані в Раду від партії "Самопоміч".

Теми: партії Верховна Рада БПП
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IP: 35.187.182.---КОЩ29.05.2017 14:57
Рух давно "рухнув", але тепер він пепетворюється в кишенькову партію.
Ганьба!
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