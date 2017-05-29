Партію "Народний рух України" очолив нардеп із БПП
Партія "Народний рух України" обрала своїм головою народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктора Кривенка.
Про це повідомляє прес-служба партії.
Відзначається, що це сталося 28 травня на 26-му з'їзд партії.
"Новообраним головою Народного Руху України став народний депутат України Віктор Кривенко, який набрав близько 80% голосів делегатів зборів", - йдеться у повідомленні.
Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.
Одним із заступників голови НРУ обрано іншого нардепа з БПП Павла Кишкаря.
Під час з'їзду його члени дійшли згоди, що "Народний рух України має стати політичним лідером нації".
Як відомо, НРУ як партія була зареєстрована в 1993 році.
Кривенко й Кишкар були обрані в Раду від партії "Самопоміч".
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