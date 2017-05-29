Партію "Народний рух України" очолив нардеп із БПП

Партія "Народний рух України" обрала своїм головою народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктора Кривенка.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Відзначається, що це сталося 28 травня на 26-му з'їзд партії.

"Новообраним головою Народного Руху України став народний депутат України Віктор Кривенко, який набрав близько 80% голосів делегатів зборів", - йдеться у повідомленні.

Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.

Одним із заступників голови НРУ обрано іншого нардепа з БПП Павла Кишкаря.

Під час з'їзду його члени дійшли згоди, що "Народний рух України має стати політичним лідером нації".

Віктор Кривенко фото: прес-служба нру

Як відомо, НРУ як партія була зареєстрована в 1993 році.

Кривенко й Кишкар були обрані в Раду від партії "Самопоміч".