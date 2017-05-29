Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партію "Народний рух України" очолив нардеп із БПП

Понеділок, 29 травня 2017, 14:12

Партія "Народний рух України" обрала своїм головою народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенко" Віктора Кривенка.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Відзначається, що це сталося 28 травня на 26-му з'їзд партії.

"Новообраним головою Народного Руху України став народний депутат України Віктор Кривенко, який набрав близько 80% голосів делегатів зборів", - йдеться у повідомленні.

Він замінив на цій посаді Василя Куйбіду.

Одним із заступників голови НРУ обрано іншого нардепа з БПП Павла Кишкаря.

Під час з'їзду його члени дійшли згоди, що "Народний рух України має стати політичним лідером нації".

 
Віктор Кривенко
фото: прес-служба нру
 

Як відомо, НРУ як партія була зареєстрована в 1993 році.

Кривенко й Кишкар були обрані в Раду від партії "Самопоміч".

"Українська правда" в Threads

Теми: партіїВерховна РадаБПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: