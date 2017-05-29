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Партию "Народный рух Украины" возглавил нардеп из БПП

Понедельник, 29 мая 2017, 14:12

Партия "Народный рух Украины" избрала своим председателем народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктора Кривенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что это произошло 28 мая на 26-м съезд партии.

"Новоизбранным председателем Народного Руха Украины стал народный депутат Украины Виктор Кривенко, который набрал около 80% голосов делегатов собрания", - говорится в сообщении.

Он сменил на этом посту Василия Куйбиду.

Одним из заместителей председателя НРУ избран другой нардеп из БПП Павел Кишкарь.

Во время съезда его члены пришли к согласию, что "Народный рух Украины должен стать политическим лидером нации".

 
Виктор Кривенко
фото: пресс-служба нру
 

Как известно, НРУ как партия был зарегистрирован в 1993 году.

Кривенко и Кишкарь были избраны в Раду от партии "Самопомич".

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Темы: партииВерховная РадаБПП
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