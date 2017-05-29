Суд арештував частину майна Мартиненка

Суд заарештував частину майна екс-нардепа Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це повідомляють Українські Новини із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

При цьому він не повідомив, яке саме майно Мартиненка арештоване.

Джерела "Української правди" підтвердили цю інформацію.

У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі УП зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

"Я це рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", - заявив Черезов.

Як відомо, раніше Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала арешт усього майна Мартиненка.