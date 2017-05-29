Суд арештував частину майна Мартиненка

1088 переглядів
0
Понеділок, 29 травня 2017, 17:47

Суд заарештував частину майна екс-нардепа Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це повідомляють Українські Новини із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

При цьому він не повідомив, яке саме майно Мартиненка арештоване.

Джерела "Української правди" підтвердили цю інформацію. 

У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі УП зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається". 

"Я це рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", - заявив Черезов.

Як відомо, раніше Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала арешт усього майна Мартиненка.

Теми: Мартиненко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ситник: Неприпустимо, коли міністри беруть на поруки 24 травня 2017, 16:05
Суд відмовився арештувати квартири та авто Мартиненка 12 травня 2017, 16:39
Прокурор: Якщо Мартиненка влаштує 12 років в’язниці, угода можлива 12 травня 2017, 13:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ: "Яндекс" передав персональні дані українців спецслужбам РФ
Суд арештував частину майна Мартиненка
Гройсман: Ми категорично проти продажу землі іноземцям
ГПУ – лідер серед премій за 2016 рік. Найбільшу отримав Холодницький
Усі новини
Щоби очі не хворіли

Офтальмолог назвала найпоширеніші помилки своїх пацієнтів

Відео

Cобака врятував двох бійців АТО, взявши удар на себе