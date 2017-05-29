Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал часть имущества Мартыненко

Понедельник, 29 мая 2017, 17:47

Суд арестовал часть имущества экс-нардепа Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом он не сообщил, какое именно имущество Мартыненко арестовано. Источники "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

В свою очередь адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии УП отметил, что еще не видел соответствующего решения суда, однако убежден, что "ничего страшного не происходит".

"Я это решение еще в глаза не видел. На соответствующие судебные решения нас не вызывают", - заявил Черезов.

Как известно, ранее Соломенский райсуд Киева отказался арестовать имущество Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала арест всего имущества Мартыненко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мартыненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Мартыненко
Суд увеличил размер залога экс-нардепу Мартыненко в 5 раз – ЦПК
Суд отпустил Мартыненко под залог почти в 5 миллионов
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
Последние новости
10:45
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
Все новости...
Реклама: