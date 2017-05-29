Суд арестовал часть имущества Мартыненко

Суд арестовал часть имущества экс-нардепа Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом он не сообщил, какое именно имущество Мартыненко арестовано. Источники "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

В свою очередь адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии УП отметил, что еще не видел соответствующего решения суда, однако убежден, что "ничего страшного не происходит".

"Я это решение еще в глаза не видел. На соответствующие судебные решения нас не вызывают", - заявил Черезов.

Как известно, ранее Соломенский райсуд Киева отказался арестовать имущество Мартыненко. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала арест всего имущества Мартыненко.