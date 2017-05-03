САП хоче арештувати все майно Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про арешт всього майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Про це у середу заявив прокурор САП Роман Симків, відповідаючи на запитання журналістів.

"Стаття передбачає конфіскацію, тому наш обов'язок накласти арешт на все майно, яке буде відшукане", - сказав він.

На уточнення, коли САП звертатиметься до суду з відповідним клопотанням, прокурор відповів: "Таємниця слідства".

У середу суд мав також розглядати апеляція по Сергію Переломі також у справі Мартиненка, але, за інформацією УП, матеріали по його справі до суду також не надійшли.

Роман Кравець, УП