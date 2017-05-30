Саакашвілі таки зустрівся з Петренком

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі разом народними депутатами з фракції БПП Сергієм Лещенком та позафракційним Юрієм Дерев'янком потрапили до будівлі Міністерства юстиції, щоб розібратися у ситуації із реєстрацією фейкової партії Саакашвілі.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Спочатку правоохоронці їх не впускали, однак згодом відступили.

Після 30 хвилин нардепи разом із Саакашвілі вийшли з будівлі та повідомили, що зустрічалися з міністром Павлом Петренком.

"Це простий аферист, посіпака колишнього прем'єра кролика і Авакова. Вони зробили це спеціально", - заявив після зустрічі Саакашвілі.

У свою чергу Дерев'янко пояснив, що зустріч не принесла результатів.

"Він нічого не зміг пояснити. Коли ми просили документи, він почав говорити пишіть листи, чекайте 10 днів", - зазначив нардеп.

Він додав, що впродовж дня вони хочуть отримати від Мін'юсту документи про реєстрацію партії та права на використання імені Саакашвілі.

Лещенко пообіцяв заради експерименту прислати в Мін’юст свою помічницю, яка захоче зареєструвати партію Блок Петра Порошенка. За його словами, у подібний спосіб відбувається захоплення політичного бренду.

До таких методів, за словами Лещенка, вдавалася влада за часів Кучми, аби відібрати голоси у своїх опонентів.

Тим часом прямо у дворі будівлі міністерства відбувається з'їзд "Руху нових сил". Делегати хочуть, щоб Мін'юст зареєстрував їхню партію під назвою "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".

фото: роман кравець

Як відомо, у вівторок 30 травня прихильники "Руху нових сил" прийшли з мітингом під будівлю міністерства юстиції України, між ними та правоохоронцями сталася штовханина.

Загалом учасників акції близько 200. Вони вимагають зареєструвати партію Саакашвілі та скасувати реєстрацію однойменній фейковій партії.

Раніше екс-заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована партія "Блок Міхеіла Саакашвілі". При цьому він підкреслив, що партія не має ніякого відношення ні до колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, ні до членів його команди.

Згодом стало відомо, що партію "Блок Міхеіла Саакашвілі" створили люди народного депутата від БПП Дмитра Голубова.

Роман Кравець, УП