Саакашвили таки встретился с Петренко

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили вместе народными депутатами из фракции БПП Сергеем Лещенко и внефракционным Юрием Деревянко попали в здание Министерства юстиции, чтобы разобраться в ситуации с регистрацией фейковых партии Саакашвили.



Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.



Сначала правоохранители их не пускали, однако впоследствии отступили.



После 30 минут нардепы вместе с Саакашвили вышли из здания и сообщили, что встречались с министром Павлом Петренко.



"Это простой аферист, посипака бывшего премьера кролика и Авакова. Они сделали это специально", - заявил после встречи Саакашвили.



В свою очередь Деревянко пояснил, что встреча не принесла результатов.



"Он ничего не смог объяснить. Когда мы просили документы, он начал говорить пишите письма, ждите 10 дней", - отметил нардеп.



Он добавил, что в течение дня они хотят получить от Минюста документы о регистрации партии и права на использование имени Саакашвили.



Лещенко пообещал ради эксперимента прислать в Минюст свою помощницу, которая захочет зарегистрировать партию Блок Петра Порошенко. По его словам, подобным образом происходит захват политического бренда.



К таким методам, по словам Лещенко, прибегали власти во времена Кучмы, чтобы отобрать голоса у своих оппонентов.



Между тем прямо во дворе здания министерства проходит съезд "Движения новых сил". Делегаты хотят, чтобы Минюст зарегистрировал их партию под названием "Движение новых сил Саакашвили".



Как известно, во вторник 30 мая сторонники "Движения новых сил" пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины, между ними и правоохранителями произошла потасовка.



В общем участников акции около 200 Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковых партии.



Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрировано партию "Блок Михеила Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.



Впоследствии стало известно, что партию "Блок Михеила Саакашвили" создали люди народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

Роман Кравец, УП