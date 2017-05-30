Порошенко: Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля

Російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи ратифікацією сенатом парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

"Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли на початку цього процесу. Чому так трапилося? Тому що Кремль, уражений хронічною українофобією капостив нам на кожному кроці", - сказав Порошенко.

"Він використовував усі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, інтриги, групи впливу. Йому підігравали антиєвропейські популістські сили в середині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачепки та відтворювали нові", - додав він.

Як відомо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

Нагадаємо, 6 квітня 2016 року на консультативному референдумі у Нідерландах проти Угоди про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.

Попри те, що референдум носив консультаційний характер, уряд Нідерландів вирішив не ігнорувати його результати і повернув питання про ратифікацію до парламенту.

У грудні 2016-го Рада міністрів Нідерландів узгодила текст законопроекту, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Згодом Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Домовленість оформили у вигляді "рішення глав держав та урядів членів ЄС".

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Українська правда