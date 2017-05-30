Порошенко: Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля

1560 переглядів
1
Вівторок, 30 травня 2017, 15:37

Російська влада намагалася зірвати процес підписання угоди про асоціацію між Європейським союзом і Україною.

Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи ратифікацією сенатом парламенту Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

"Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли на початку цього процесу. Чому так трапилося? Тому що Кремль, уражений хронічною українофобією капостив нам на кожному кроці", - сказав Порошенко.

"Він використовував усі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, інтриги, групи впливу. Йому підігравали антиєвропейські популістські сили в середині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачепки та відтворювали нові", - додав він.  

Як відомо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.   

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

Нагадаємо, 6 квітня 2016 року на консультативному референдумі у Нідерландах проти Угоди про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.

Попри те, що референдум носив консультаційний характер, уряд Нідерландів вирішив не ігнорувати його результати і повернув питання про ратифікацію до парламенту.

У грудні 2016-го Рада міністрів Нідерландів узгодила текст законопроекту, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Згодом Європейська рада узгодила рішення про завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Домовленість оформили у вигляді "рішення глав держав та урядів членів ЄС".

В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію. Водночас, вони не змінюють угоду, а лише підтверджують ті норми, які вже є в її тексті.

Українська правда

Теми: Порошенко асоціація ЄС Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Путін намагався викрасти Анну Ярославну 30 травня 2017, 15:51
Гострий кут. Чи посварить  відставка Кутового Гройсмана та Порошенка 30 травня 2017, 11:05
У Порошенка прокоментували слова Путіна про "руську" Анну Ярославну 30 травня 2017, 08:08
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.182.---samal30.05.2017 15:47
Два Петра і вікна різні .
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Жінок-офіцерів запасу призиватимуть як і чоловіків – Міноборони
Прокуратура направила Курченку підозру у створенні банди
Порошенко: Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля
Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС
Усі новини
Відео

Вийшов трейлер фільму про молодого Волдеморта від фанів Гаррі Поттера

Відео

Cобака врятував двох бійців АТО, взявши удар на себе