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Порошенко: Путь к ассоциации с ЕС был долгим из-за пакостей Кремля

Вторник, 30 мая 2017, 15:37

Российские власти пыталась сорвать процесс подписания соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной.

Об этом сказал президент Петр Порошенко, комментируя ратификацией сенатом парламента Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли в начале этого процесса. Почему так случилось? Потому что Кремль, пораженный хронической украинофобией пакостил нам на каждом шагу", - сказал Порошенко.

"Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры, интриги, группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые", - добавил он.

Как известно, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.

Напомним, 6 апреля 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах против Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом проголосовали 61% голландцев, пришедших на участки.

Несмотря на то, что референдум носил консультационный характер, правительство Нидерландов решило не игнорировать его результаты и вернуло вопрос о ратификации в парламент.

В декабре 2016-го Совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Впоследствии Европейский совет согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации. Договоренность оформили в виде "решения глав государств и правительств членов ЕС".

В решении описаны 6 пунктов, посвященных Соглашении об ассоциации. В то же время они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в ее тексте.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоассоциацияЕСРосcия
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