Стець подав у відставку

4345 переглядів
6
Середа, 31 травня 2017, 17:28
Юрій Стець
rbc.ua

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Вказується, що 31 травня Стець передав заяву про відставку голові Верховної Ради Андрію Парубію.

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", - заявив держсекретар МІП України Артем Біденко, додавши, що зараз Юрій Стець перебуває на лікарняному.

Функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.

За даними УП, перед заявою Стець повідомив про своє рішення президента Петра Порошенка та прем'єра Гройсмана.

Джерела в АП розповіли, що Стець вже кілька місяців думав про відставку, однак остаточно зважився піти після рішення РНБО про заборону російських соціальних мереж.

Джерела наполягають, що Стець був проти цього рішення. Після заборони російських соцмереж, МІП оприлюднило заяву, що не було ініціатором заборони, однак підтримує рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

Українська правда

Теми: Стець Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стець пообіцяв захистити від тиску чесне обрання голови НСТУ 7 квітня 2017, 13:48
Стець заробив 150 тис грн і дав у борг $50 тис і €40 тис 3 квітня 2017, 01:40
Проект доктрини інформбезпеки України обговорювали з ОБСЄ – Стець 2 березня 2017, 15:21
powered by lun.ua
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.14.---Антиимперия31.05.2017 18:40
Вопрос видимо, в другом. Это министерство не налоговое и не таможенное! Что там возьмешь, копейки .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 212.8.63.---vicor31.05.2017 18:26
О "таксисти експерти" набігли. Все знають що не робив і як треба було, бидлота
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.124.249.---bila31.05.2017 18:21
щурі першими покидають тонучий корабель.це добрий знак що режиму бариг скоро пі....дець
ВідповістиЗ цитатою
IP: 35.187.14.---kerubino31.05.2017 18:17
І кому тільки в голову взбрело призначити його на цю посаду ,в час коли інформація грає дуже велику роль ,та ще й війна іде .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.244.38.---ice 731.05.2017 17:38
Нічтожество, яке зїло кошти платників податків і оком не моргнуло. Імпгтенто тоталь.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Стець подав у відставку
Стрілянина на Вінниччині: 6 людей поранено, 42 - затримано
Міноборони призиватиме по кілька десятків офіцерів з області
На Вінниччині невідомі влаштували стрілянину, є поранений
Усі новини
Час молодих

Історії двох наймолодших голів українських сіл

Інтерв'ю

Організатор "Антипогромного концерту": Це була акція проти жлобства