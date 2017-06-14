Лідери "нормандської четвірки" зустрінуться цього літа

Зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) відбудеться протягом літа.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переговори йдуть, приблизні дати не можу назвати вам зараз для того, щоб не зіпсувати ці переговори, але все станеться набагато швидше, ніж до кінця літа", - сказав Пристайко.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня заявив про необхідність проведення переговорів "нормандської четвірки" якомога швидше.

Українська сторона підтвердила готовність до проведення зустрічі "нормандського формату" на найвищому рівні.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" пройшла 19 жовтня 2016 року.