Лидеры "нормандской четверки" встретятся этим летом

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета.



Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".



"Переговоры идут, приблизительные даты не могу назвать вам сейчас для того, чтобы не испортить эти переговоры, но все произойдет намного быстрее, чем до конца лета", - сказал Пристайко.



Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне.



Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.