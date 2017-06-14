Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры "нормандской четверки" встретятся этим летом

Среда, 14 июня 2017, 14:44

Встреча лидеров государств "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) состоится в течение лета.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

"Переговоры идут, приблизительные даты не могу назвать вам сейчас для того, чтобы не испортить эти переговоры, но все произойдет намного быстрее, чем до конца лета", - сказал Пристайко.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.

Темы: Минские соглашенияПутинПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
Все новости...
Реклама: