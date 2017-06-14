ВАСУ відмовився скасовувати заборону російських соцмереж

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Середа, 14 червня 2017, 15:56

Вищий адмінсуд відмовив у задоволенні позову студента Києво-Могилянської академії Микити Евстіфєєва про визнання неправомочним указу президента про заборону в Україні російських соціальних мереж.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення суд прийняв на засіданні в середу, заслухавши позиції сторін.

Зокрема, колегія суддів ВАСУ відмовила у визнанні протиправними та нечинними низки пунктів указу президента від 15 травня про введення в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 31 травня.

Це рішення може бути оскаржене у Верховному суді України.

Як відомо, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Теми: Порошенко соцмережі суд Вищий адмінсуд
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