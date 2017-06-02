СБУ не знає, чи причетна Росія до нападу на Осмаєва

У Служби безпеки України немає підтверджених даних, що до нападу на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву у Києві причетні російські спецслужби.

Про це заявив заступник начальника головного управління СБУ Києва та Київської області Павло Данюков на брифінгу у п'ятницю.

"Наразі в нас таких підтверджених даних немає", – зазначив він, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди".

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. За попередньою інформацією, чоловік назвалася французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранені Осмаєв і нападник перебувають у лікарні.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що нападник, попри знайдений при ньому паспорт громадянина України, – не Олександр Дакар, "а зовсім інша особа, яка регулярно їздила в Росію для отримання інструкцій з центру".

У 2007 році Федеральна служба безпеки РФ затримала Осмаєва за підозрою в замаху на Рамзана Кадирова, але пізніше його – єдиного з чотирьох – відпустили. Того ж року Осмаєва нібито заочно арештували, а пізніше оголосили в розшук.



Дядько Адама Амін Осмаєв у 1995 році став головою Верховної ради Чечні, а в 1996-1998 роках очолював Палату представників Народних зборів Чеченської Республіки.

У лютому 2012 року Адама Осмаєва затримували за підозрою у скоєння вибуху в квартирі в Одесі. Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.

10 вересня 2013 року в Росії другого фігуранта цієї справи Іллю П'янзіна засудили до 10 років позбавлення волі, його екстрадували до РФ.

Осмаєва ж Україна вирішила не видавати Росії після відповідної рекомендації Європейського суду з прав людини.

Осмаєв також просив політичного притулку в Україні, проте отримав відмову.

Наприкінці серпня 2014 року Генпрокуратура скасувала своє рішення про екстрадицію Осмаєва в Росію.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП