Розенблат та Поляков вносили зміни в закони за гроші - Холодницький

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Вівторок, 20 червня 2017, 14:40

Народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

Про це в ході брифінгу у вівторок заявив керівник САП Назар Холодницький.

Ситник повдіомив, що загалом по цій справі на сьогодні 6 особам повідомлено про підозру: 2 – охоронці нардепа, помічник, 3 представники об’єднання Депутатський контроль.

За словами Холодницького, депутати отримували грошові кошти від представника підприємтсва-нерезидента України, який вийшов на депутатів для налагодження видобутку бурштину, при чому запропонувавши змінити податковий та митний кодекс.

"Поляков залучив до цього Розенблата, оскільки останній є автором законопроекту, що регламентує видобуток так експорт бурштину", - зазначив він.

"За вигоду Розенблат та Поляков внесли правки до законопроектів. Це правки щодо зменшення ренти за видобуток бурштину. За ці зміни вони отримали 15 тисяч доларів", - пояснив Холодницький.

Як відомо, САП скерувала в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Роман Кравець, УП

Теми: Антикорупційна прокуратура
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