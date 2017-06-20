Чийгозу таки вдалося зустрітися зі смертельно хворою матір'ю

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Вівторок, 20 червня 2017, 15:44

Заступник забороненого в Росії Меджлісу Ахтем Чийгоз зміг побачитись зі смертельно хворою матір’ю.

Про це у своєму твіттері повідомив адвокат Микола Полозов.

"Ахтема Чийгоза сьогодні привезли в Бахчисарай і він зміг попрощатися з вмираючої матір'ю", - написав він.

Як відомо, раніше російські судді відмовили Ахтему Чийгозу в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Потім окупанти повідомили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із нею, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.

"Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

 Українська правда

Теми: Крим Меджліс суд
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