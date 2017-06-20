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Чийгозу удалось встретиться со смертельно больной матерью

Вторник, 20 июня 2017, 15:44
Ахтем Чийгоз
qha.com.ua

Заместитель запрещенного в России Меджлиса Ахтем Чийгоз смог увидеться со смертельно больной матерью.

Об этом в своем твиттере сообщил адвокат Николай Полозов.

"Ахтема Чийгоза сегодня привезли в Бахчисарай и он смог попрощаться с умирающей матерью", - написал он.

Как известно, ранее российские судьи отказали Ахтему Чийгоз в праве попрощаться со смертельно больной матерью.

Затем оккупанты сообщили, что Ахтем Чийгоз может увидеться с ней, только если она сама приедет к нему в СИЗО.

"Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

Украинская правда

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Темы: КрымМеджлиссуд
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