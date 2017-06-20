Чийгозу удалось встретиться со смертельно больной матерью
Заместитель запрещенного в России Меджлиса Ахтем Чийгоз смог увидеться со смертельно больной матерью.
Об этом в своем твиттере сообщил адвокат Николай Полозов.
"Ахтема Чийгоза сегодня привезли в Бахчисарай и он смог попрощаться с умирающей матерью", - написал он.
Как известно, ранее российские судьи отказали Ахтему Чийгоз в праве попрощаться со смертельно больной матерью.
Затем оккупанты сообщили, что Ахтем Чийгоз может увидеться с ней, только если она сама приедет к нему в СИЗО.
"Верховный суд Крыма" продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.
Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.
Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.
Украинская правда