Розенблат прийшов до суду брати на поруки свого охоронця
Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат прийшов до Солом'янського райсуду Києва, щоб взяти на поруки свого охоронця та помічника.
Про це він заявив під стінами суду в середу.
"Я прийшов підтримати своїх людей, охоронця та помічника", - зазначив він.
На запитання УП, чи збирається він брати їх на поруки, він сказав: "Обов'язково намагатимуся".
Як повідомлялося, антикорупційні органи підозрюють, що Розенблат (БПП) і Поляков ("Народний фронт") вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.
Раніше Розенблат казав, що не зможе поїхати в суд підтримати своїх людей, оскільки "фізично не може". Він планував попросити про це колег-депутатів.
У середу Поляков з'явився в суд до своєї помічниці Тетяни Любонько.
До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.
Самі нардепи заперечують причетність до хабара.
Роман Кравець, УП
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