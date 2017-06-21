Розенблат прийшов до суду брати на поруки свого охоронця

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Середа, 21 червня 2017, 15:31

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат прийшов до Солом'янського райсуду Києва, щоб взяти на поруки свого охоронця та помічника.

Про це він заявив під стінами суду в середу.

"Я прийшов підтримати своїх людей, охоронця та помічника", - зазначив він.

На запитання УП, чи збирається він брати їх на поруки, він сказав: "Обов'язково намагатимуся".

 
Борислав Розенблат під стінами суду
Фото романа кравця

Як повідомлялося, антикорупційні органи підозрюють, що Розенблат (БПП) і Поляков ("Народний фронт") вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

Раніше Розенблат казав, що не зможе поїхати в суд підтримати своїх людей, оскільки "фізично не може". Він планував попросити про це колег-депутатів.

У середу Поляков з'явився в суд до своєї помічниці Тетяни Любонько.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Самі нардепи заперечують причетність до хабара.

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада кримінал суд бурштин
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