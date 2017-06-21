Розенблат пришел в суд брать на поруки своего охранника
Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат пришел в Соломенский райсуд Киева, чтобы взять на поруки своего охранника и помощника.
Об этом он заявил под стенами суда в среду.
"Я пришел поддержать своих людей, охранника и помощника", - отметил он.
На вопрос УП, собирается ли он брать их на поруки, он сказал: "Обязательно постараюсь".
Как сообщалось, антикоррупционные органы подозревают, что Розенблат (БПП) и Поляков ("Народный фронт") требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.
Ранее Розенблат говорил, что не сможет поехать в суд поддержать своих людей, поскольку "физически не может". Он планировал попросить об этом коллег-депутатов.
В среду Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.
В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.
Сами нардепы отрицают причастность к взятке.
Роман Кравец, УП