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Розенблат пришел в суд брать на поруки своего охранника

Среда, 21 июня 2017, 15:31

Народный депутат из фракции БПП Борислав Розенблат пришел в Соломенский райсуд Киева, чтобы взять на поруки своего охранника и помощника.

Об этом он заявил под стенами суда в среду.

"Я пришел поддержать своих людей, охранника и помощника", - отметил он.

На вопрос УП, собирается ли он брать их на поруки, он сказал: "Обязательно постараюсь".

 
Борислав Розенблат под стенами суда
Фото романа кравца

Как сообщалось, антикоррупционные органы подозревают, что Розенблат (БПП) и Поляков ("Народный фронт") требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

Ранее Розенблат говорил, что не сможет поехать в суд поддержать своих людей, поскольку "физически не может". Он планировал попросить об этом коллег-депутатов.

В среду Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.

Сами нардепы отрицают причастность к взятке.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Радакриминалсудянтарь
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