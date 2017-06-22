Лозовой назвав Луценка "конем"

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Четвер, 22 червня 2017, 10:21

Нардеп з фракції Радикальної партії Андрій Лозовой звинуватив генпрокурора Юрія Луценко у використанні ГПУ для тиску на політичних опонентів.

Про це народний депутат заявив у четвер з трибуни Верховної Ради.

"Цей Порошенківський Троянській кінь, якій продовжує політику тотальної корупції і політичних репресій в Генпрокуратурі, має піти геть і має нести відповідальність за свої злочини, бо поданням на мене Луценко перевищив службові обов'язки", - сказав Лозовий.

За його словами, усі члени фракції Радикальної партії підписалися під ініціативою відправити у відставку Луценка.

Депутат також звинуватив голову ГПУ в тому, що він "постійно використовує Генеральну прокуратуру як спосіб тиску на політично неугідних, як спосіб особистого збагачення".

"Цілком очевидно, що подання генерального прокурора Луценка на притягнення мене до кримінальної відповідальності – це зведення рахунків, це помста команді Радикальної партії Ляшка", - наголосив Лозовой.

Як пояснив нардеп, генпрокурор мстить за те, що фракція РП не підтримує в Раді "антинародні" реформи президента Петра Порошенка.

Як відомо, Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

ГПУ звинувачує депутата в тому, що несплатою податків він завдав державі збитків на 1,8 мільйона гривень.

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна Рада Луценко Генпрокуратура скандал
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