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Лозовой назвал Луценко Троянским конем

Четверг, 22 июня 2017, 10:21

Нардеп из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой обвинил генпрокурора Юрия Луценко в использовании ГПУ для давления на политических оппонентов.

Об этом народный депутат заявил в четверг с трибуны Верховной Рады.

"Этот Порошенковский Троянской конь, которой продолжает политику тотальной коррупции и политических репрессий в Генпрокуратуре, должен уйти и должен нести ответственность за свои преступления, потому что представлением на меня Луценко превысил служебные полномочия", - сказал Лозовой.

По его словам, все члены фракции Радикальной партии подписались под инициативой отправить Луценко в отставку.

Депутат также обвинил главу ГПУ в том, что он "постоянно использует Генеральную прокуратуру как способ давления на политически неугодных, как способ личного обогащения".

"Совершенно очевидно, что представление генерального прокурора Луценко на привлечение меня к уголовной ответственности - это сведение счетов, это месть команде Радикальной партии Ляшко", - подчеркнул Лозовой.

Как пояснил нардеп, генпрокурор мстит за то, что фракция РП не поддерживает в Раде "антинародные" реформы президента Петра Порошенко.

Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

ГПУ обвиняет депутата в том, что неуплатой налогов он нанес государству ущерб на 1,8 миллиона гривен.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная РадаЛуценкоГенпрокуратураскандал
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