Гужву захищатиме Лукаш, Вілкул готовий взяти його на поруки

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П'ятниця, 23 червня 2017, 10:28

Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявляє, що готовий взяти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужву на поруки.

Про це він повідомив у Facebook.

"Щойно дізнався, що затриманий головний редактор сайту Strana.ua Ігор Гужва... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - написав він.

За словами Вілкула, адвокатом Гужви виступає міністр юстиції часів Януковича і його колишній радник Олена Лукаш. "Це добре, вона суперпрофесіонал", - додав він.

Як повідомлялося, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокуратура підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на одного з політиків. Як стало відомо, мова йде про депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Українська правда

Теми: ЗМІ кримінал Опозиційний блок
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