Гужву захищатиме Лукаш, Вілкул готовий взяти його на поруки

Співголова парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявляє, що готовий взяти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужву на поруки.

Про це він повідомив у Facebook.

"Щойно дізнався, що затриманий головний редактор сайту Strana.ua Ігор Гужва... Готовий, якщо буде необхідно, взяти Ігоря на поруки", - написав він.

За словами Вілкула, адвокатом Гужви виступає міністр юстиції часів Януковича і його колишній радник Олена Лукаш. "Це добре, вона суперпрофесіонал", - додав він.

Як повідомлялося, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокуратура підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на одного з політиків. Як стало відомо, мова йде про депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Українська правда