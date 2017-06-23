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Гужву затримали і відвезли в главк МВС

П'ятниця, 23 червня 2017, 05:22

Головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужву затримали і приблизно в 4 ранку повезли в Головне управління МВС України в Києві.

Про це йдеться на сайті видання.

"Судячи з того, що на місці обшуку Ігорю Гужві підозра не було вручена, цілком ймовірно, що її спробують вручити в стінах главку. Адвокати головного редактора також поїхали на Володимирську, 15, де розташований главк МВС", - йдеться в повідомленні.

Його заступник Світлана Крюкова на сторінці в Facebook повідомила, що за інформацією видання, також планується обшук у Гужви вдома.

"Ігоря Гужву затримали за сфабрикованою справою. Відвезли в невідомому напрямку. За нашою інформацією, планується обшук у нього вдома ", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання "Страна.ua", відбувся обшук.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав та отримав 10 тис доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Гужва заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції "Радикальної партії" Дмитра Лінька. Гужва зазначив, що пару місяців тому люди Лінька пропонували йому 20 тис доларів, щоб зняти матеріал. Однак Гужва відмовився.

Нардеп з фракції Радикальної партії Дмитро Лінько заперечує слова Гужви і заявив, що у нього є докази вимагання з боку головного редактора "Страна.ua".

Теми: ГужваЗМІполіція
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