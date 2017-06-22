Луценко: Затримано головреда "Страна.ua"

Правоохоронці затримали головреда "Страна.ua" Ігоря Гужву.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Добрехався, нарешті, до правди. За матеріалами ДФС і прокуратури Києва поліцією затримано Гужву, який вимагав і отримав 10 тис дол за нерозміщення компроментуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на Facebook.

За словами Луценка, у слідства є відео- та аудіодокази.

У коментарі "Українським новинам" Гужва заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

"Пару місяців тому до нас приходили люди від Лінька. Пропонували 20 тисяч доларів, щоб ми зняли один матеріал. Ми відмовилися. Ось відтоді нам і намагаються шити кримінальну справу", - заявив головний редактор видання.

При цьому, як зазначається, безпосередньо під час телефонної розмови з "Українськими новинами" невідомий голос зажадав у Ігоря Гужви в грубій формі віддати телефон, після чого зв'язок перервався.

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання "Страна.ua", відбувся обшук.

Українська правда