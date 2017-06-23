Гужву будет защищать Лукаш, Вилкул готов взять его на поруки

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Пятница, 23 июня 2017, 10:28

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявляет, что готов взять главреда издания "Страна" Игоря Гужву на поруки.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только что узнал, что задержан главный редактор сайта Strana.ua Игорь Гужва… Готов, если будет необходимо, взять Игоря на поруки", - написал он.

По словам Вилкула, адвокатом Гужвы выступает министр юстиции времен Януковича и его бывший советник Елена Лукаш. "Это хорошо, она суперпрофессионал", - порадовался он.

Как сообщалось, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокуратура подозревает, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков. Как стало известно, речь идет о депутате от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Украинская правда

Темы: СМИ криминал Оппозиционный блок
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