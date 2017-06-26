За Гужву внесли заставу

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Понеділок, 26 червня 2017, 12:01

За підозрюваного у вимаганні головреда "Страна.ua" Ігоря Гужву внесли 544 тисячі гривень застави, це зробила його заступниця Світлана Крюкова.

Про це адвокат Гужви Олена Лукаш повідомила в понеділок у Facebook.

"Застава за Ігоря Гужву внесена Світланою Крюковою. Самого Ігоря вивезли до Лук'янівського СІЗО", - написала вона.

Лукаш показала документ, який засвідчує, що гроші були внесені на рахунок держказначейства в банку заступником головного редактора Світланою Крюковою.

 

На facebook-сторінці кореспондента "Страни" Валерії Івашкіної повідомляється, що гроші вже в понеділок будуть переведені на рахунок суду і до вечора головного редактора мають звільнити.

Раніше на прес-конференції Крюкова жалілася, що у проекту "Страна.ua" мало грошей, адже це "маленький стартап з невеличкими зарплатами", який працює у збиток.

Як повідомлялося, у суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

Лукаш зявила, що заставу за її підзахисного внесуть 26 червня.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

Українська правда

Теми: ЗМІ кримінал арешт
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