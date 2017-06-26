Лукаш: Застава за Гужву буде внесена 26 червня

Заставу за підозрюваного у вимаганні головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву внесуть 26 червня.

Про це повідомила адвокат Гужви, колишня міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича, Олена Лукаш у facebook.

"Вже завтра буде внесено заставу, і в найближчий час він буде на волі", – написала Лукаш.

Раніше сам Гужва повідомив, що не знає, чи буде він вносити заставу в 544 тисяч гривень, встановлену судом.

Як повідомлялося, у суботу Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб.

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3 млн. гривень.