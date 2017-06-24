Гужву взято під варту з альтернативою застави 544 тис. гривень

Головному редактору інтернет-видання "Страна.ua" Ігорю Гужві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. гривень.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд м.Києва 24 червня.

Як заявив один з адвокатів Гужви Андрій Смирнов, захист вирішує, чи оскаржувати запобіжний захід.

У свою чергу у коментарі журналістам адвокат Гужви Олена Лукаш запевнила: "Гужва найближчим часом буде на волі. Заставу буде внесено".

Сам Гужва заявляв, що необхіднної суми для внесення застави у нього немає, тому він звертатиметься за допомогою.

Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, сторона обвинувачення має 5 днів для оскарження даного рішення суду.

"На думку прокурора, розмір застави є недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. У зв'язку з цим прокуратура оскаржуватиме це рішення в частині розміру застави", - повідомила Максимець.

Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку. Близько 4 ранку правоохоронці затримали головного редактора видання Ігоря Гужву.

ГПУ підозрює, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька. Гужві вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

Також ГПУ показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

24 червня Шевченківський райсуд м.Києва обрав затриманому разом з Ігорем Гужвою посереднику Антону Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб.

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Сторона обвинувачення просила для Гужви запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у понад 3 млн. гривень.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви".

Українська правда