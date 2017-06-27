Вірусна атака зачепила Чорнобильську АЕС

Через хакерську атаку в Чорнобильській атомній електростанції не працює електронний документообіг.

Про це "Українській правді" повідомив начальник зміни ЧАЕС Володимир Ільчук.

"Попередня інформація, що деякі комп'ютери були заражені вірусом. Тому як тільки ця хакерська атака почалася, була дана персональна команда комп'ютерних робочих в місцях персоналу комп'ютери відключити", - сказав Ільчук.

Як стверджує він, жодної радіаційної загрози через атаку немає.

"Щодо радіаційної обстановки на станції зауважень немає. Перевищення контрольних рівнів нема. Тобто у нас на проммайданчику, на спорудах погіршення радіаційної обстановки не відбулося", - зазначив він.

Також Ільчук повідомив, що хакерська атака вплинула на обмін документами на станції.

"Документообіг повністю зупинений, тому що зараз він у нас електронний. Тобто у нас рапорти, показники надсилаються електронною поштою, і зараз робити це можливості немає", - сказав він.

Як повідомлялося, через масштабну вірусну атаку 27 червня припинили роботу банки, медіа, сервіси, серед яких Ощадбанк, медіахолдинг ТРК "Люкс", "Київенерго", "Укренерго" та ін.

Окрім того, вірус заблокував роботу сайту Кабінету міністрів України.

В департаменті кіберполіції НПУ заявляють, що вже отримали 22 повідомлення про вірусну атаку.

Олег Твердь для УП