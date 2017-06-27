Турчинов бачить у вірусі "Петя" російський слід

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Вівторок, 27 червня 2017, 17:45

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявляє, що через кібератаку в Україні Національний координаційний центр кібербезпеки працює за протоколом швидкого реагування.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, всі державні установи, які виконували рекомендації Національного координаційного центру кібербезпеки та були включені до захищеного контуру (захищений вузол інтернет-доступу), не зазнали пошкодження.

Також Турчинов сказав, що, первинно проаналізувавши вірус, можна говорити про російський слід.

За його словами необхідно, щоб усі держустанови увійшли до "захищеного контуру інтернету та виконували всі вимоги фахівців з кібербезпеки".

"Також рекомендуємо зробити це і банківським установам, насамперед, державним", - наголосив він.

Як відомо, в департаменті кіберполіції НПУ заявили, що отримали вже 22 повідомлення про вірусну атаку.

Раніше стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

Теми: інтернет вірус РНБО
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