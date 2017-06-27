Турчинов видит в вирусе "Петя" русский след

Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявляет, что из-за кибератаки в Украине Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования.



Об этом во вторник сообщает пресс-служба СНБО.



По его словам, все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа), не претерпели повреждения.



Также Турчинов сказал, что первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе.



По его словам необходимо, чтобы все госучреждения вошли в "защищенный контур интернета и выполняли все требования специалистов по кибербезопасности".



"Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, прежде всего, государственным", - подчеркнул он.



Как известно, в департаменте киберполиции заявили, что получили уже 22 сообщения о вирусной атаке.



Ранее стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Украинская правда