Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО поможет Украине защититься от кибератак - Столтенберг

Среда, 28 июня 2017, 13:01
НАТО поможет Украине защититься от кибератак - Столтенберг

НАТО будет помогать Украине защититься от кибератак, подобных тем, что произошли во вторник.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран Альянса.

"Мы видели новые глобальные кибератаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере киберобороны, включая активизацию работы с партнерами", - сказал он.

"НАТО помогает Украине, с этой целью был создан трастовый фонд по кибербезопасности. Атака, которую мы видели, значительно повышаю важность поддержки Украины. Мы продолжим это делать и это важная часть нашего сотрудничества", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Европейская правда

Темы: НАТОвирусинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
НАТО
Вучич попросил, чтобы НАТО защитил сербов в Косово
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: