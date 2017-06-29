Аласанія каже, що НСТУ оштрафують за "недопуск РФ" до Євробачення

Стосовно Національної суспільної телекомпанії України застосують штрафні санкції через незабезпечення участі в проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Російської Федерації.

Про це повідомив у Facebook 29 червня голова НСТУ Зураб Аласанія.

"Ранок почався з не дуже приємних новин для UA:PBC. Схоже, на нас таки чекають санкції за "незабезпечення участі в Евробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової". І в мене є великий сумнів, що держава в обличчі СБУ захоче розділити з UA:PBC цю колізію", – пише Аласанія.



За його словами, "Європейська спілка мовників" просто стає в чергу разом із РФ (яка теж готує свій окремий позов, наказуючи UA:PBC з політичних причин).



"Євроньюз, який протягує лапки за боргами імені азарова, і багатьма іншими бажаючими придушити в колисці ледь народженого Суспільного мовника України", - пише Аласанія.

Українська правда