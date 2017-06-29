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Аласания говорит, что НОТУ оштрафуют за "недопуск РФ" на Евровидение

Четверг, 29 июня 2017, 12:17
Аласания говорит, что НОТУ оштрафуют за недопуск РФ на Евровидение

Относительно Национальной общественной телекомпании Украины применят штрафные санкции за необеспечение участия в проведенном в Киеве международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" участницы от Российской Федерации.

Об этом сообщил в Facebook 29 июня председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой". И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC эту коллизию", – пишет Аласания.

По его словам, "Европейский союз вещателей" становится в очередь вместе с РФ (которая тоже готовит свой отдельный иск, наказывая UA:PBC по политическим причинам)".

"Евроньюс, который протягивает лапки за долгами имени азарова, и многими другими желающими задушить в колыбели едва родившегося Общественного вещателя Украины", пишет Аласания.

23 июня стало известно об аресте в Швейцарии 15 миллионов евро, внесенных Украиной  в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.

При этом основания для ареста и его инициатор названы не были.

26 июня Deutsche Welle сообщило, ссылаясь на собственные источники, что причиной ареста мог быть иск телеканала Euronews к НОТУ из-за того, что в 2014 году НТКУ инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, после чего телеканал требовал взыскать с тогдашнего НТКУ, а ныне НОТУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В Европейском вещательном союзе изданию также отметили, что они не являются инициатором блокирования средств.

Как известно, Россию на Евровидении-2017 должна была представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова.

Она в июня 2015 года выступала в оккупированном Россией Крыма и въехала туда без предупреждения украинской стороны.

СБУ запретила Самойловой въезд в Украину на три года.

Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России транслировать выступление Самойловой, чтобы она могла принять участие в конкурсе. Однако вещатель отклонил это предложение.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал, что Украина организовала международный песенный конкурс "Евровидение" на очень высоком уровне.

Украинская правда

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Темы: ЕвровидениеРосcия
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