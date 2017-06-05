Bellingcat опублікував докази російського походження "Бука", що збив МН-17

Дослідницька група Bellingcat опублікувала дві нових доповіді щодо ракетної установки "Бук", з якої було збито літак рейсу МН-17.

У першій з них опублікована нова фотографія російського "Бука", зроблена до трагедії. Ця фотографія була поширена російським механіком, який був у Курську, ймовірно, навесні 2013 року.

Команда Bellingcat називає фотографію "відсутньою ланкою".

Фото Bellingcat

"Ця фотографія "Бука 332", на якій повністю видно бортовий номер, а також маркування негабаритного вантажу, - остання за часом зйомки з виявлених нами, знятих до його транспортування в колоні в червні 2014 року, коли друга цифра бортового номера була вже зафарбована", - йдеться в доповіді.

Там зазначається, що білі цифри, маркування центру мас і негабаритного вантажу на цій фотографії розташовані в тих же місцях, що і на фотографіях і відео з "Буком 332", знятих у Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року.

Ця установка "Бук" була ідентифікована як "Бук 332" 53-й зенітно-ракетної бригади (військова частина 32406).

Також встановлено, що фотографія механіка була знята в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом.

"Фотографія механіка була знята в парку техніки бригади, що можна встановити за ще однією фотографією, знятою там же і завантаженою курсантом в серпні 2014 року. На цій фотографії видно той самий рожевий контейнер для ракет "Круг", що і на фотографії "Бука 332", знятої механіком. Ця фотографія має геотег в парку техніки 53-й бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом. Достовірність геотегу підтверджується порівнянням елементів фотографії з супутниковим знімком", - йдеться в доповіді.

Друге фото, яке допомогло встановити місцезнаходження "Бука"

Знайдений фотоальбом механіка був завантажений в лютому 2015 року, проте в ньому не вказано ані ім'я механіка, ані інформація, де і коли були зняті фотографії.

"Журналістці РБК Інні Сидорковій вдалося поспілкуватися з людиною, пов'язаною з цією фотографією. Він підтвердив, що це механік зі знімка Бука 332 і, за його спогадами, в 2013 році він перебував у Курську. На питання журналістки, чи можливо, що це 2014 рік, він відповів, що "це можливо". Крім фотографії "Бука 332", в цьому альбомі присутні фотографії заряджаючої машини 9А85 комплексу "С-300", машини спеціального призначення (можливо, 9С52 "Поляна-Д4" і ще однієї установки комплексу "Бук-М1", - йдеться в доповіді.

Bellingcat приходить до висновку, що дана фотографія практично напевно була зроблена в 2013 році, хоча існує невелика ймовірність того, що вона була зроблена навесні 2014-го.

У другій доповіді опубліковані дані російських солдатів, які перевозили "Бук" на Донбас.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з Росії на територію Донбасу, контрольовану бойовиками.



Слідчі збирають інформацію про двох фігурантів справи і називають їхні імена. Також зазначається, що офіційно підозрюваних наразі немає.

В РФ у відповідь на оприлюднену доповідь заявили, що у ній не було жодних доказів.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Українська правда