Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам

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Понеділок, 5 червня 2017, 17:05

Ім'я Павла Шеремета внесено у Меморіал журналістам у Музеї новин "Newseum" у Вашингтоні.

Про це йдеться у повідомленні Newseum від 5 червня.

Шеремета внесено у меморіал як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".  

До меморіалу також внесено імена ще 13 представників ЗМІ, які загинули у 2016 році:  один з них загинув в Афганістані, 4 - у Сирії, двоє в Іраку, а також у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці та Індії. 

 

"Минулоріч журналісти зіткнулися  з безпрецедентною небезпекою, оскільки часто прагнули повідомляти новини у країнах, де свобода преси перебуває під загрозою або де її не існує. Журналісти, імена яких внесено до Меморіалу, склали життя у зусиллях служити суспільству. Багато хто з журналістів продовжує працювати після того, як зазнав нападу або стикнувся із погрозами смерті", -  зазначив виконавчий директор Інституту соціокультурного різноманіття при Інституті Музею новин Джин Полісінскі.

Станом на 5 червня до меморіалу у Музеї новин внесено 2305 представників ЗМІ з усього світу. 

Як відомо, Павло Шеремет працював журналістом у Росії, в останні роки – в інтернет-виданнях та на радіо в Україні. У Білорусі він створив видання "Білоруський партизан", в Україні долучився до розвитку "Української правди" та заснував Школу журналістики "Української правди".

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Правоохоронці розслідують убивство як теракт, але виконавців чи організаторів досі не встановлено. Одна з версій слідства - вбивство через професійну діяльність Шеремета.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" показали першу частину розслідування – документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше не відомі факти про вбивство Шеремета.

У поліції визнали, що могли припуститися помилок при розслідуванні цієї резонансної справи.

Теми: Справа Шеремета ЗМІ
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