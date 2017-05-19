Князєв не виключає, що в розслідуванні вбивства Шеремета були помилки

Глава Нацполіціі Сергій Князєв не виключає помилки співробітників поліції в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус", передають Українські Новини.

"Не виключено (що були помилки), враховуючи, що вбивство не розкрите", - зазначив Князєв.

За його словами, слідство в даному розслідуванні ще не вийшло на фінішну пряму.

Глава Нацполіціі також підкреслив, що дивився фільм - журналістське розслідування проекту "Слідство.Інфо" про вбивство Шеремета.

"Режисерська робота прекрасна, відмінний фільм", - охарактеризував побачене Князєв.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.