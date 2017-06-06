Аваков: Окуєва "зустріла" нападника зброєю, яку я вручив

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Вівторок, 6 червня 2017, 15:25

Доброволець АТО Аміна Окуєва справді вистрілила в нападника на її чоловіка Адама Осмаєва з нагородної зброї, врученої міністром внутрішніх справ.

Це підтвердив голова МВС Арсен Аваков журналістам у вівторок у Запоріжжі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, Окуєва вистрілила в нападника,"зустріла його" нагородною зброєю, яку я їй вручив", – сказав він.

При цьому Аваков не повідомив подробиць розслідування справи.

"Міністр не повинен коментувати резонансні справи, тому що тепер він не займається розслідуванням", – сказав він.

Як відомо, 1 червня в Києві стався замах на учасників АТО, що служили в рядах батальйону поліції "Київ-2", Аадама Осмаєва та Аміну Окуєву.

За попередніми даними, нападник представився іноземним журналістом і заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, чоловік дістав із коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Окуєва зі свого пістолета "Макарова" зробила кілька пострілів у стрілка.

Сама Окуєва заявляла, що зупинила кілера з нагородної зброї.

У нападника виявили закордонний паспорт громадянина України на ім'я Олександр Дакар.

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб розпочато кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розглядають як основну версію скоєння злочину патріотичну позицію подружжя. Ще одна з версій – замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами, заявляв член колегії МВС, нардеп Антон Геращенко.

У Служби безпеки України немає підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб до цього замаху.

Теми: зброя Аваков кримінал
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IP: 45.62.213.---spitfire06.06.2017 16:21
шкода, що Шеремет та Вороненков не змогли скористатись подарунками Авакова.
чи міністр їм нічого не дарував?

взагалі ця практика озброєння Поліцмейстером деяких обраних свідчить про
1) визнання ним неможливості забезпечення безпеки усіх громадян;
2) привласнення права збереження безпеки окремих представників бидлоеліти.

як не парадоксально, але пан Аваков наразі не зацікавлений знищувати злочинність, бо тоді він буде позбавлений частини свого впливу, зникне необхідність у дарування зброї за державний кошт.

PS до речі, я не пам'ятаю, чи хвалився пан Аваков з приводу зброї Пашинського?
про це не можна забувати.
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