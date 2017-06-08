МЗС засудило теракт під посольством США. Безпеку посилили

Міністерство закордонних справ України засуджує теракт, який скоїли на території посольства США в Києві у ніч на 8 червня.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Рішуче засуджуємо терористичний акт на території посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови", – написала вона.

Беца зазначила, що правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину.

"Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови", – додала речниця МЗС.

1/2 Рішуче засуджуємо терористичний акт на терит Посольства США в Києві, який міг завдати шкоди життю і здоров'ю співробітників дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

2/2 Правоохоронні органи здійснюють всі заходи для розслідування злочину. Вживаються додаткові заходи для забезпечення безпеки дипустанови — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2017

Як відомо, у ніч на 8 червня у Києві на території посольства США стався вибух без жертв: хтось кинув вибуховий пристрій.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідувати вибух на території посольства США буде Служба безпеки України.

Посольство США продовжує працювати.