Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ

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П'ятниця, 9 червня 2017, 14:35
Аміна Окуєва та Адам Осмаєв

Поліція встановила, що між замахом на Осмаєва і Окуеву і російськими лідерами є зв'язок.

Про це в п'ятницю повідомив журналістам в Одесі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, цей замах був елементом в ланцюзі цілої низки інших злочинів, і цей ланцюг тягнеться до Росії.

"Мотиви, суть, порядок виконання злочину, а також довжелезний ланцюжок, що веде до деяких лідерів Російської Федерації, у нас зафіксовані", - підкреслив глава МВС.

Він зазначив, що слідство у справі просувається швидко, а стан здоров'я затриманого кілера настільки поліпшився, що його можна допитувати.

"Підозрюваний в задовільному стані, щоб давати свідчення ... Слідство просувається дуже швидко, і я думаю, що результат буде", - сказав Аваков.

Як відомо, 1 червня у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

На думку Окуєвої, напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

Євген Кізілов, УП

Теми: Росія поліція кримінал Аваков
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