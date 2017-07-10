Трамп не повірив запевненням Путіна про невтручання у вибори

Президент США Дональд Трамп не повірив запевненням президента Російської Федерації Володимира Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори в 2016 році.

Про це глава апарату Білого дому Райнс Прібус заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Це не правда, Президент абсолютно не повірив запереченням російського президента", - сказав Прібус, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Трамп нібито прийняв запевнення Путіна про невтручання Москви в американські вибори.

Прібус додав, що Трамп вже раніше говорив, що вірить у ймовірне втручання у вибори 2016 року.

"Він звертався до цієї проблеми багато разів. Так, він вважає, що Росія, ймовірно, здійснила всі дії, про які нам говорили. Але він також думає, що причетні інші країни, як це було протягом багатьох років" - додав глава апарату Білого дому.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години.

Як повідомлялося, Трамп на зустрічі з російським коллегою почав розмову з питання втручання Росії у вибори в США. Як зазначив держсекретар США Рекс Тіллерсон, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу. Путін заперечував втручання Росії. При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини",звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики" та прокоментував обговорення з Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.