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Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве в выборы

Понедельник, 10 июля 2017, 04:21

Президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Об этом глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Это не правда, Президент абсолютно не поверил отрицанием российского президента", - сказал Прибус, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы принял заверения Путина о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Прибус добавил, что Трамп уже ранее говорил, что верит в возможное вмешательство в выборы 2016 года.

"Он обращался к этой проблеме много раз. Так, он считает, что Россия, вероятно, осуществила все действия, о которых нам говорили. Но он также полагает, что причастны другие страны, как это было на протяжении многих лет", - добавил глава аппарата Белого дома.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля и продолжалась более 2 часов.

Как сообщалось, Трамп на встрече с российским коллегой начал разговор с вопроса вмешательства России в выборы в США. Как отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Трамп несколько раз нажал на Путина по этому поводу. Путин отрицал вмешательство России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.

По итогам саммита Путин заявил, что с президентом США Дональдом Трампом "установлены личные отношения", обвинил власти Украины в проведении "русофобской политики" и прокомментировал обсуждение с Трампом вопроса о вмешательстве России в американские выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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