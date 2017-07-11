Розенблат уже офіційно не з фракцією БПП

915 переглядів
Вівторок, 11 липня 2017, 11:38

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Борислава Розенблата з фракції "Блок Петра Порошенка".

Він озвучив це рішення з президії парламенту 11 липня.

Як відомо, напередодні "БПП" виключила Розенблата з фракції, але може виключити і з партії принаймні до рішення суду у його справі.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця Розенблата при отриманні 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

7 липня регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з Розенблата та його арешт.

Генпрокуратура та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продемонстрували комітету відеодокази вимагання Розенблатом за закупівлі бурштину.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Олена Рощенко, УП

Теми: Розенблат БПП Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Добкін каже, що підтримає зняття з себе недоторканності 11 липня 2017, 11:16
Розенблата планують виключити і з партії 11 липня 2017, 11:02
Розенблата виключили з фракції 10 липня 2017, 20:56
powered by lun.ua
Головні новини
Рада візьметься за недоторканність нардепів вже у вівторок
Омелян ініціює звільнення керівника аеропорту "Бориспіль"
Порошенко призначив в СБУ Грицаку нового заступника
"Народний фронт": Справи проти Полякова й Дейдея – профанація
Усі новини
Таксі

Як влаштовані Uber, Uklon та інші служби таксі Києва

5 фільмів липня

"Війна за планету мавп", "Людина-павук: Повернення додому"...