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Розенблата планують виключити і з партії

Вівторок, 11 липня 2017, 11:02

"БПП "Солідарність" планує виключити депутата Борислава Розенблата з партії.

Про це у вівторок, 11 липня, заявив заступник глави фракції БПП Сергій Березенко.

За його словами, у понеділок на засіданні було прийнято рішення про виключення Розенблата з лав фракції. "Зараз секретаріат партії вивчає питання, до яких партійних керівних органів ще входить Розенблат для прийняття відповідних рішень", - заявив Березенко журналістам.

На уточнююче запитання УП, чи це означає виключення Розенблата з лав партії, Березенко відповів, що він "це і мав на увазі". Водночас, за словами заступника глави фракції БПП, Розенблата можуть прийняти назад у фракцію, якщо буде виправдальний вирок суду у його справі. "Виправдальний вирок буде підставою для розгляду цього питання (включення Розенблата назад у БПП - УП)",- сказав він.

Як відомо, 7 липня Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Романюк, УП

Теми: Розенблат
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